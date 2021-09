Uomini e donne, chi è Gabrio: il gigante dagli occhi di ghiaccio che corteggia Andrea Nicole

Nato in Russia ma cresciuto in Italia, è un operatore ecologico e padre di un bambino nato dalla relazione con la sua ex. Il suo passato è carico di sofferenze ma non per questo vuole che il suo vissuto faccia sì che la gente lo guardi con gli occhi della pietà