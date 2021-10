Uomini e donne, fascino ed eleganza da vendere: chi è Isabella Ricci

In molti l'hanno etichettata come l'antagonista di Gemma Galgani. Da un paio di stagioni siede nel parterre femminile del Trono over e ha già fatto girare la testa a molti cavalieri

Una laurea in Filosofia con specializzazione in Archivistica e Bibliotecaria, un matrimonio fallito alle spalle, vive a Ravenna ed è a capo di un’azienda che si occupa della vendita di prodotti per gli amici a quattro zampe. Lei è Isabella Ricci, la 61enne che ha "rubato la piazza" a Gemma Galgani.

Una dama molto richiesta

Nata a Roma, si è guadagnata un ruolo nel salottino di Uomini e donne dove siede tra le dame del Trono Over. Da quando è arrivata nel dating show è stata spesso a centro studio per volere dei vari cavalieri che hanno chiesto di poterla conoscere, rubando un po' la scena a Gemma Galgani che non perde occasioni per screditarla o attaccarla.

Il Basket nel suo passato

In passato è stata anche una giocatrice di pallacanestro di Serie A ma è anche una donna dotata di eleganza e grande fascino, caratteristiche che le vengono riconosciute da tutti gli uomini che le si sono avvicinati.