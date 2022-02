Uomini e donne, chi è Lilli Pugliese: dall'età al lavoro al sogno di diventare stilista

Lilli Pugliese è la corteggiatrice che nelle ultime puntate si è messa in evidenza a Uomini e Donne. É arrivata a Cinecittà con le idee ben chiare: vuole conquistare il tronista Luca Salatino. ?L?ho visto mentre corteggiava Roberta e mi è subito piaciuto? ha dichiarato la ragazza catturando subito l'attenzione del tronista.

Età e lavoro

Lilli ha 27 anni, è nata a Roma e nella vita di tutti i giorni lavora in una pasticceria ma coltiva il sogno di diventare stilista.

Famiglia e vita privata

Di lei si sa anche che il suo non è stato certo un passato facile. Con la sorella (che oggi la resa zia di un nipotino) è stata affidata a varie case famiglia per poi trasferirsi in Calabria con i genitori. Il padre aveva il vizio del gioco ed è morto pochi anni fa per malattia. E proprio a suo padre ha dedicato un tatuaggio: il titolo della canzone, "Il cielo in una stanza". Il suo primo bacio l'ha dato a 19 anni, allo stesso ragazzo con cui ha anche avuto la sua prima volta.

Tra Lilli e Luca c'è grande chimica e se entrambi hanno manifestato in esterna la voglia di lasciarsi andare hanno poi deciso di andarci piano perchè vorrebbero baciarsi solo quando ci sarà un sentimento a legarli.

Instagram

Sebbene possa risultare strano per una ragazza della sua età, e soprattutto per una ragazza che, a suo modo, partecipa al mondo dello spettacolo, Lilli Pugliese non ha alcun profilo Instagram ufficiale. O comunque il suo account non è reperibile.