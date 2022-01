Uomini e donne: chi è Luca Salatino, il pugile chef. Dal lavoro alla vita privata

Luca Salatino è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Classe 1992, nasce a Roma ed ha cominciato il suo percorso nel dating show di Canale 5 come "non scelta" di Roberta Ilaria Giusti. Figlio unico, di genitori separati, nutre una passione per il pugilato ma nella vita di tutti i giorni fa lo chef in un ristorante di Trastevere. Il suo cavallo di battaglia è la pasta carbonara, piatto con il quale è finito su Gambero Rosso e molto altro.

La depressione

Nel suo passato ha vissuto un momento buio dopo un intervento chirurgico alla schiena che non gli ha permesso di camminare per mesi. Il 29enne è quindi caduto in depressione ed aiutarlo in questo momento delicato è stata la mamma.

Amore

Della sua vita amorosa si sa che ha dato il primo bacio in tenera età, aveva infatti 13 anni e si trovava a Napoli, a Baia Domizia, con una ragazza del posto. In età matura si è innamorato una sola volta ed ora cercherà l'anima gemella sedendo sul trono di Uomini e donne.

Il profilo Instagram

Ha un profilo Instagram seguito da circa dodicimila persone e raggiugibile all'account Luca_Salatino. Nell'immagine del profilo, si ritrae mentre è alle prese con la sua grande passione: la boxe. La massima che riporta nella biografia, ovvero la frase che ritiene descrivere di più il suo carattere, è la seguente: "E volo con la testa tra le nuvole /Ma vedessi il cuore quanto va più in alto / E non voglio dimenticare niente /Però fa male ricordarsi tutto quanto...".