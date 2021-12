Uomini e donne, affascinante 72enne tra le new entry del Trono over: ecco chi è Nadia

É entrata da poco nel dating show Mediaset come dama del Trono over e subito ha catalizzato l'attenzione su di sè. Nadia è un'affascinante signora che non ha avuto vergogna di rivelare la sua età: 72 anni, lasciando di stucco i presenti.

Nadia è una donna molto raffinata ed elegante e come si defenisce è un'esteta e attenta osservatrice. La donna ha infatti rilevato di fare molto peso ai particolari: guarda subito le scarpe degli uomini e come mangiano a tavola.

Un passato nel cinema

É una mamma single, innamorata di suo figlio, che oggi ha 47 anni, e nel suo passato ha lavorato nel mondo del cinema come figurazione speciale. Ecco che ora, a distanza di molto tempo è tornata nei luoghi che ospitavano gli studi di produzione dei film e che oggi invece fanno da cornice al salottino Mediaset.

La sua entrata in scena potrebbe andare a "colmare" l'annunciata uscita dal programma di Isabella Ricci, che ha trovato l'amore accanto a Fabio Mantovani, diventando quindi la nuova antagonista di Gemma.