Uomini e donne, chi è Soraia Allam (che fa girare la testa a Luca): dall'età al lavoro

"Fisicamente mi fa un effetto importante". Luca Salatino, tronista di Uomini e Donne, è rimasto subito travolto dal suo fascino, lei è Soraia Allam.

Lavoro ed età

27 anni, Soraia arriva da Como ma ha origini egiziane. Nella vita di tutti i giorni fa l'impiegata ma ambisce a qualcosa di più infatti sta frequentando un corso di marketing nel settore immobiliare. "Il mio lavoro è organizzare i dipendenti e preparare il piano di lavoro a seconda dei bisogni aziendali per aumentare la produttività nei vari uffici", scrive della sua professione.

Del suo passato non si conosce nulla ma quello che emerge dal suo profilo LinkedIn è che ama leggere libri ed articoli sullo sviluppo psicologico della persona, ama mangiare sano e tenersi in forma. Ha infatti praticato kick boxing, yoga, pilates, mobility e allenamenti di sala.

Durante un'esterna ha dichiarato che Luca non è il suo prototipo di uomo ma che tra le braccia del romano si sente protetta. Riuscirà a fare breccia nel cuore dello chef?

Instagram

Nonostante sia una cosa piuttosto insolita per i ragazzi della sua età, Soraia Allam non ha un profilo Instagram né un account su Facebook. L'unico social network in cui compar è Linkedin, da cui però è possibile evincere solo informazioni relative alla sua professione.