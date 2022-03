Uomini e donne, Maria mette sul trono una "figlia di papà": chi è Veronica Rimondi

Ad affiancare il trono di Matteo Ranieri e Luca Salatino arriva Veronica Rimondi, la nuova tronista di Uomini e Donne.

Ferrarese, 26enne, fresca di laurea ora lavora nell'azienda di famiglia, negli scampoli del provino mostrati dalla produzione sui canali social del dating show Mediaset e su Witty tv, Veronica Rimondi mostra di avere grande temperamento. La giovane si definisce “decisamente estroversa, allegra ambiziosa e intuitiva” ma pensado al suo trono rivela portei essere una rompi***** e rivela: “Una delle frasi che più mi sento dire è: ‘sai che prima di conoscerti mi stavi proprio antipatica?!".

Famiglia

Da qualche anno vive da sola nell'appartamento che le comprato suo padre e tra i denti rivela: "Sono un po’ figlia di papà”. Ma cambia tono quando parla della famiglia, nonostante la separazione dei genitori quando lei era ancora piccola dichiara: "Non mi hanno mai fatto mancare nulla - spiega - sono molto legata a mamma e sorella e grata a papà". Suo padre infatti è il Ceo dell’azienda Cyber Engineering Srl, che si occupa di ingegnerizzazione di prodotto nel campo della intralogistica. Qui lei si occupa di marketing.

Vita privata

Single da due anni dichiara: "Un uomo per farmi innamorare deve farmi ridere. Devo poter imparare da lui e lui da me. Non sopporto l’uomo narcisista. Caratterialmente deve essere sveglissimo e sul pezzo, altrimenti me lo magno. Deve tenermi testa ma soprattutto deve tenermi lì con la testa. Detesto la monotonia, il sentirmi intrappolata, controllata da chi vuole tarparmi le ali".

Il suo uomo ideale

Instagram

Il suo profilo Instagram conta già oltre 3mila followers, nei suoi scatti c'è molta famiglia, amici e divertimento