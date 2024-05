Uomini e donne, tutta la verità di Chiara Rabbi sulla fine con Donadei: "Lui non mi vuole, fa credere delle cose per fare hype"

"Sono passata per la persona che non sono e ora non voglio più essere associata a lui". L'ex corteggiatrice Chiara Rabbi torna a parlare della fine del suo rapporto con Davide Donadei con una diretta social volta a sviscerare tutti i dettagli che ad oggi non erano ancora emersi.

Una storia finita oramai due anni fa e che continua ad essere al centro del gossip. L'ultimo episodio è nato da uno scambio di frecciatine social tra i due ex amanti. La romana, che con Davide Donadei ha vissuto anche un anno e mezzo di convivenza, racconta la sua verità su quanto accaduto soprattutto dopo la fine della loro relazione.

L'ex corteggiatrice parla delle scappatelle avute dal pugliese durante la loro relazione ed emerse poi durante l'avventura al Grande Fratello dell'ex tronista. Parla del presunto flirt con Roberta Di Padua, poi confermate dai diretti interessati. Racconta della sua sofferenza: "Sono arrivata a pesare 40 kg", del fatto che lei era innamorata e che ha provato a più riprese a riprendere in mano il rapporto.

Ad oggi quello che le da più fastidio è che l'ex tronista continui a parlare di lei, a suo avviso solo per aumentare gli hype perchè in questo momento ha un calo di sponsorizzazioni. Racconta che nei mesi passati aveva anche provato ad andare avanti ma Donadei ha cercato di insinuarsi nella relazione per dare fastidio chiamandola a orari improbabili.

La nuova relazione poi non è andata ma non per questo la romana ha smesso di credere nell'amore: "Voglio innamorarmi, voglio una famiglia, voglio una persona che sappia amare, che si diverta con me, non voglio cose che vengono e vanno solo per una sera", ma soprattutto non vuole più che il nome di Davide Donadei venga associato a lei.