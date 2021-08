Uomini e donne, Chiara Rabbi furiosa sui social: "Non sono in vacanza, pulisco i cessi"

Chiara Rabbi tira fuori le unghie e spara a zero contro Deianira Marzano definendola una generatrice d'odio. Tutto nasce da un commento pubblico dell'ex corteggiatrice che, dopo l'ennesimo attacco, se ne esce dicendo: "Non è che vedo tantissime scelte di uomini e donne a pulire il cesso tutti i santi giorni..." parole che hanno generato un vero e proprio vespaio.

A fomentare la polemica sarebbe stata la gossippara Deianira Marzano che avrebbe condiviso nelle sue stories il commento della Rabbi. "Ho ricevuto un sacco di insulti e minacce perchè Deianira Marzano ha fatto una storia prendendo un mio commento, decontestualizzandolo - spiega la fidanzata di Donadei - in questo commento vengo attaccata e criticata e mi viene dato della nullafacente e io rispondo che non sono in vacanza ma pulisco i cessi perchè io lavoro al ristorante di Davide ed essendo l'ultima arrivata, tutti hanno il loro ruolo, io mi ritrovo anche a pulire i cessi o gli spogliatoi".

La cafona non sono io

"Io accetto tutto - sottolinea la Rabbi - ma non accetto chi genera odio gratuito senza mettere tutta la conversazione, senza mettere tutti i commenti dove vengo insultata....Non è umano quello che fai...E quando dico non vedo nessuna scelta di Uomini e donne pulire i cessi magari ci fossi io in vacanza come tutte loro sottolineavo il fatto che io invece di godermi l'estate ho deciso di lasciare tutto di seguire Davide e sostenerlo, anche in questo momento che sta male, e pulire i cessi. La cafona non sono io".