Uomini e donne, Chiara Rabbi diventa bersaglio degli haters

"Io provo a spiegare e a lanciare messaggi ma i soliti stereotipi comuni sono più forti di quello che cerco di trasmettere". In vista della Festa della donna, Chiara Rabbi invita i suoi followers a riflettere su alcuni concetti. L'ex corteggiatrice e compagna di Davide Donadei, attraverso un video dove si mostra in costume mentre si appresta a fare un bagno in mare, parla di come tutti i gioni combatta da sola una guerra "non a favore di una solidarietà femminile ma umana".

Spiega come "Ogni donna è bella a modo suo...di come sia sexy anche se flaccide" ma non tutti sembrano gradire le sue parole.

"Non c'è bisogno di farsi vedere così per dire che sei una donna forte", "Soltanto per metterti in mostra", "Che pena"...sono soltanto alcuni dei messaggi che compaiono sotto al suo post. Se c'è chi apprezza la sua semplicità c'è anche chi mette in discussione il motivo per cui lei si esponga con questo tipo di messaggi. Critiche che lei rimanda al mittente.

Non è la prima volta che la giovane romana viene attaccata a mezzo social ma ad oggi, sembra non farsi toccare dalle cattiverie dei "leoni da tastiera".