Uomini e donne, Chiara Rabbi è già incinta di Davide? Arriva la sua risposta

La voce si fa insistente sul web: la neo coppia sarebbe già pronta ad accogliere una creatura nelle loro vite ma non si tratta di un bambino come tutti hanno immaginato

Dal giorno della scelta non si sono più separati, prima le presentazioni ufficiali a casa di lei poi il viaggio in Puglia accolta dagli affetti di lui. Per chi non avrebbe investito un euro sulla coppia si dovrà ricredere perchè Davide Donadei e Chiara Rabbi fanno sul serio.

Tanto sul serio che c'è chi ha avanzato l'ipotesi che la giovane romana potesse essere già in dolce attesa.

Notizia che è stata presto smentita dalla diretta interessata la quale però ha lasciato intendere che un figlio è nei programmi della coppia. Nel frattempo l'ex tronista ha voluto comunque allargare il cerchio e fare delle prove di famiglia regalando a Chiara un cucciolo di chiara che ha battezzato con il nome di Rocco.