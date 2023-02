Uomini e donne, Chiara Rabbi "recita" la parte della cornuta: "Tutto studiato a tavolino"

E se Chiara Rabbi stesse recitando una parte? In molti hanno avuto il sospetto ed Amedeo Venza ha reso palese questo pensiero diffuso, riprendendo uno screen della ex di Donadei che manifesta solidarietà ad Antonella Fiordelisi (a sua volta "tradita" Edoardo Donnamaria).

Dalla fine della relazione con Davide Donadei, Chiara Rabbi ha sempre manifestato un sentimento di rabbia e disappunto nei confronti del suo ex. Questo almeno sino a qualche giorno fa quando l'ex tronista, oggi concorrente del Gf vip, ha parlato all'interno della casa di alcuni tradimenti. Confessioni che avevano portato Chiara Rabbi ad intervenire duramente, rompendo dunque il silenzio dientro al quale si era trincerata.

Proprio mentre andava in onda la puntata del Gf vip e si vedeva una Antonella Fiordelisi in lacrime dopo che le veniva mostrate le "prove" del tradimento di Donnamaria, Chiara Rabbi ha condiviso una stories dove si diceva solidale alla gieffina: "Benvenuta nel club Anto".

Pronta la replica di Amedeo Venza il quale dichiara: "Tutto studiato a tavolino! Chiara è la stessa che andò a fare il colloquio per il Gf vip in coppia nonostante fossero in crisi. Per non parlare dei messaggi che mandava a destra e a manca per essere presa al Gf vip dopo la crisi con Davide...e poi e poi e poi le conviene tacere...!"