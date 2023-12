Uomini e donne, tutti in love per le foto di Natale e poi...Chiara Rabbi mette in guardia le fidanzate

Una Chiara Rabbi pungente nel giorno di Natale, chiama in causa tutti quei fidanzati perfetti che per le foto di rito si vestono in coordinato con la compagna nascondendo magari una doppia vita che le fidanzate mai immaginerebbero.

"Ma le fidanzate con cui passerete oggi e domani tutti innamorati e i maglioni uguali, lo sanno di non essere le uniche? Chiedo per la solita amica" scrive l'ex corteggiatrice su Thread. Post che ha raccolto notevoli visualizzazioni e commenti.

L'ex corteggiatrice è single dall'estate 2022, da quando ha messo fine alla relazione con Davide Donadei, rapporto nato nel salottino di Uomini e donne e nel quale la romana aveva investito molto tanto da lasciare la sua famiglia e trasferisi in Puglia per viversi il suo rapporto con l'ex tronista.

Sui motivi della fine del rapporto si è parlato di tradimenti da parte di lui, eccessiva gelosia di lei...ma si è parlato anche di un riavvicinamnento da parte del pugliese, subito dopo l'uscita dal Gf. Tentativo caduto nel vuoto. Da allora nessun flirt è stato attribuito all'ex corteggiatrice.