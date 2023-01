Uomini e donne, Donadei e il tradimento con l'ex di Amici: Chiara Rabbi spara a zero sulla cantante

Che a monte della fine del rapporto tra l'ex tronista e la sua scelta ci fossero terze persone, è risaputo, ma che a parlare sia ora "l'amante" e non la fidanzata tradita sparando a zero su di lui è quasi un colpo di scena. Mentre Davide Donadei si mette a nudo nella casa del Gf Vip, alla ricerca di un posto nel mondo dello spettacolo, le sue donne fanno a gara per raccontare i retroscena dei rapporti avuti con il leccese.

Se la ex "ufficiale" Chiara Rabbi, ha più o meno tirato dritto sulla fine della sua storia con Donadei, a sorpresa parla Arianna Gianfelici, ex concorrente di Amici. Ospite a Casa Pipol, la giovane ha raccontato di aver conosciuto il leccese durante la sua stagione a Gallipoli: "Mi ha detto ‘ma tu sei quella di Amici?‘, e io ‘e tu sei quello di Uomini e Donne?‘ e da lì ci siamo iniziati a frequentare", la giovane ha inoltre raccontato: "lui mi aveva detto che con Chiara la storia era finita a causa della sua troppa gelosia. Ma alla fine ho scoperto che stavano ancora insieme quando in casa di lui ho visto una rosa, gliel’aveva regalata lei”.

Non solo, la cantante ha sottolineato come l'ex tronista sia una persona che vive nella menzogna e nell’oscurità: "Io non credo a niente di quello che dice. Anche il fatto che sia entrato al Grande Fratello sussurrando all’orecchio di Oriana ‘dal vivo sei ancora più sexy’, cioè, è un morto di f**a".

Ti bruciava per il palo?

Parole che hanno infastidito Chiara Rabbi che, attraverso i social fa sapere: "Quando ci sono troppi galli a cantare non si fa mai giorno...a cjo ha parlato fino ad ora riempendosi la bocca con il mio nome, fatevi un regalo, risparmiatevi ulteriori figuracce perché quello che racconterò è ovviamente supportato a onor del vero da prove concrete...". E ancora: "Parlo con chi in teoria sarebbe il motivo delle mie corna, perché le cose hanno un nome ed è giusto farne buon uso. Carissima, ti ho sopravvalutata e rivalutata erroneamente quando hai deciso di chiamarmi e raccontarmi ogni minimo accadimento tra te e Davide dopo essere stata sfancu**** da quest'ultimo...ti bruciava per il palo o avevi solo voglia del trash che ora stai rincorrendo con tristissime interviste? E pensare che la mia bontà d'animo mi ha anche portat a difenderti pubblicamente dopo i vostri insignificanti reels insieme perchè venivi attaccata su ogni fronte...come biasimarli poi?".