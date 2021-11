Uomini e donne, Chiara Rabbi umiliata sui social: "Perchè devo vergognarmi di essere me stessa?"

Non è la prima volta che sbotta con i followers ma oggi lo fa con gli occhi gonfi perchè è stanca di essere umiliata. Chiara Rabbi, fidanzata dell'ex tronista Davide Donadei, scrive un messaggio molto forte sui social dove racconta di come da mesi sia presa bersaglio da chi le da della "vacca", del "cotechino" e non perde occasione per rivolgerle questo tipo di messaggi: "sembri una porchetta", "sei brutta", "hai il culone", "sei bassa".

"Sono mesi che provo a lanciare un messaggio - spiega l'ex corteggiatrice - ma niente, giorno dopo giorno vengo continuamente umiliata tramite messaggi o commenti e vi faccio pensare che mi sono abitutata...Ho partecipato ad un programma televisivo e ho 4 followers in più con un profilo pubblico ma questo non vi da il diritto di insultarmi o denigrarmi continuamente continuamente".

E ancora "Non è umana questa violenza perchè alla fine psicologicamente sono crollata anche io. Mi fa schifo tutto questo perchè io non sono libera di pubblicare nulla ma voi ma voi siete libere di criticarmi...Mi fermo perchè mi tremano le mani e ho gli occhi gonfi, ed è anche inutile segnalare perchè Instagram non prende provvedimenti, tutti se ne fregano ma mentre io mi limito a guardarmi allo specchio per odiare i miei digetti, mentre cerco di trovare un modo per nasconderli, c'è qualcun'altro che entra in anoressia, mentre tutti guardano ma nessuno fa nulla. Oggi non sto bene e non mi vedo bene e la colpa io la do un po' a tutti quelli che fanno finta di niente.