Ex corteggiatrice (ancora) vittima di body shaming: "Attenta a piegare la gamba, hai la cellulite"

Stava provando un outfit per la Fashion week davanti ad uno specchio e ha "osato" alzare la gamba, mostrando un accenno di cellulite, uno scempio per qualcuno. Chiara Rabbi, ex corteggiatrice di Uomini e donne (e scelta di Davide Donadei), finisce nuovamente per essere bersaglio di un utente che decide di scriverle per farle presente la cosa. Non si tratta però di una critica costruttiva.

"Stai attenta a piegare la gamba mentre sei girata di spalle - scrive un utente - ti si vede tutta la cellulite dietro la gamba". Parole alle quali Chiara risponde per le righe, innanzitutto conferma di avere la cellulite ma al tempo stesso precisa: "Sono una donna e ho la cellulite anche se mi prendo cura del mio corpo ci sono giorni e giorni ma STI CA**I...Preferisco benere un calice di vino con le amiche fin quando mi vedo bene io e se un giorno non li dovessi veder male male sarete voi a fami notare quanto io sia un ragazza davvero fortunata".

In passato era stata presa di mira da chi le dava della "vacca", del "cotechino", le diceva "sembri una porchetta", "hai il culone", "sei bassa". Parole alle quali aveva risposto a tono: "Io provo a spiegare e a lanciare messaggi ma i soliti stereotipi comuni sono più forti di quello che cerco di trasmettere". Ora la storia si ripete.