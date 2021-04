Uomini e donne, i Marchesucci mettono radici in Italia e mostrano ai fan la nuova casa

L'ex tronista e il suo compagno hanno aperto le porte della loro nuova dimora italiana. Dopo mesi in appoggio in Sicilia, dai genitori di lei, Clarissa Marchese e Federico Gregucci ripartono dalla Toscana

Clarissa Marchese e Federico Gregucci ripartono dall'Italia, dove tutto è iniziato.

La coppia nata nel salottino di Uomini e donne, subito dopo il matrimonio è volata in Florida dove ha vissuto per 3 anni. Un trasferimento che sapevano entrambi non sarebbe durato per tutta la vita poi il Covid ha accellerato il tutto. Nel settembre 2020 il ritorno in patria, prima a Roma, poi in Sicilia dai genitori di lei e finalmente oggi hanno aperto le porte di quello che sarà il loro nido d'amore.

La coppia si è infatti trasferita in Toscana dove l'ex corteggiatore lavora nel mondo del calcio e qui sono pronti a mettere radici insieme alla piccola Arya. I due hanno voluto immortalare il momento sui social mostrandosi visibimente emozionati per questo nuovo inizio.