Uomini e donne, fiocco azzurro in casa Gregucci: Clarissa Marchese è mamma bis

La luna ha portato bene a Clarissa Marchese che nella mattinata di venerdì 21 aprile, ha dato alla luce il suo secondogenito. Ad annunciare l'arrivo del piccolo, di cui ancora non si conosce il nome, è stato papà Federico Gregucci che attraverso i social ha postato la foto del piedino del neonato con la scritta: "Benvenuto amore nostro".

L'ex tronista, nei giorni scorsi si era mostrata particolarmente impaziente di stringere tra le sue braccia il piccolo di casa Gregucci. Era così convinta che potesse nascere prima del termine e, vedendo che non c'era alcun sintomo di parto imminente, aveva raccontato ai followers tutta la sua ansia. Lei e il marito Federico Gregucci avevano calendarizzato una serie di impegni (lavorativi e non) nei prossimi mesi e un parto prima del termine le avrebbe permesso di fare le cose con più calma, ma come si sa, sono i neonati a dettare tempi e modi.

Un'emozione grandissima condivisa anche dalla sorellina Arya che, a dispetto del fratello, è nata in America dove al tempo la coppia viveva. Un parto lontano dai famigliari che aveva poi portato i due a valutare un rientro in Italia, come poi è stato.