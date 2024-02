Uomini e donne, Alessio (spronato da Maria) invita Claudia ad uscire: lei tentenna e poi lo bacia

Per una volta ha deciso di abbandonare la razionalità e ascoltare solo quel qualcosa che solo lei gli scatena ogni qualvolta incrocia il suo sguardo. Alessio Pili Stella tenta il tutto per tutto, come suggeritogli da Maria De Filippi e chiede a Claudia, la dama leccese con la quale ha avuto una frequentazione tormentata, di uscire con lui. Lo fa ripercorrendo le tappe della loro storia e regalandole uno spazzolino rosa, simbolo di una convivenza che potrebbe partire solo se lei gliene desse la possibilità.

Le parole di Alessio fanno sognare lo studio ma lei, nonostante l'emozione, si prende del tempo e viene sommersa dalle critiche. "Ogni volta che mi avvicino a qualcuno impazzisce", dichiara la dama riferendosi alla recente frequentazione con Daniele, cavaliere che ha letteralmente person la testa per la leccese. Nonostante gli attacchi lei sottolinea come non voglia essere un giocattolino e dice di aver paura.

Alessio incassa il colpo ma in un certo senso non capisce le resistenze della dama. I due ballano insieme ma poi ognuno si siede al proprio posto sino a quando il cavaliere decide di allontanarsi dallo studio e, a sorpresa Claudia lo raggiunge e i due si baciano. C'è dunque un happy end anche se Tina e alcune dame del parterre mettono in dubbio il gesto di Claudia che sembra poco spontaneo e reazione delle critiche ricevute. Nonostante questo i due scelgono di viversi al di fuori del programma.