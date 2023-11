Uomini e donne, Alessio e i dubbi su Claudia: in studio arriva l'ex della dama

Sembrava essere nata sotto una buona stella la frequentazione tra Alessio e Claudia, protagonisti del Trono over, ma gli ultimi confronti in studio hanno mostrato un clima tutt'altro che disteso tra i due.

ll più in difficoltà tra i due è sembrato essere il cavaliere. Alessio mette in discussione il rapporto a causa di atteggiamenti poco chiari della dama. Le recriminazioni sono molte e nell'ultimo periodo si sono concentrate sul passato di Claudia. La dama leccese ha infatti chiuso da poco una relazione durata 7 mesi con un suo conterraneo. Relazione dove c'è stata anche una proposta di matrimonio, rifiutata dalla dama per motivi che non ha voluto esplicitare ma che sarebbero gli stessi della rottura.

La cosa che fa specie è che Alessio menzioni spesso questo ex, quasi a voler sottolineare che la dama pensi ancora a lui. A rincarare la dose, l'ex fidanzato contatta la redazione del programma per aver un incontro con Claudia. Incontro che avviene a centro studio e che la dama sembra non gradire. L'ex racconta di essere stato bloccato su Whatsapp e di conseguenza impossibilitato ad avere un contatto con Claudia. Spiega di aver bisogno di capire se c'è ancora margine di recupero della storia e che la relazione si è chiusa in maniera tutt'altro che amichevole.

La dama, visibilmente risentita dalla sua presenza, sottolinea che lui fa parte del passato e che non ha alcuna intenzione di riprendere la relazione. Racconta di aver sofferto molto e al tempo stesso di averlo amato molto tanto da non apprezzare il fatto di condividere lo studio qualora lui decidesse di rimanere nel programma a prescindere da lei.

In tutto questo c'è Alessio che si mostra infastidito dalla complicità che lui nota ancora tra i due ex. Claudia si mostra in difficoltà perchè si sente messa in discussione senza motivo. Alla fine tra i due c'è un ballo ma gli animi sono tutt'altro che distesi.