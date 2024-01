Uomini e donne, Claudia Dionigi e i problemi post parto: "Mi svegliavo solo per mia figlia"

Prima la gioia immensa di diventare mamma, poi i problemi di salute a renderle la vita impossibile. Claudia Dionici, futura signora Riccardi, si è raccontata sui social dopo mesi di buio totale. L'ex corteggiatrice ha infatti spiegato sui social che che le è stata diagnosticata una disfunzione della tiroide che ha provocato anche delle reazioni a livello psicologico: depressione e problemi alimentari.

«Le ultime analisi che ho fatto non erano ancora perfette - ha raccontato la neo mamma - Mi è stato cambiato nuovamente il dosaggio dell'eutirox e quindi, dopo tanti mesi, non ho ancora risolto. E questa cosa me la porto dietro ormai da dopo il parto. Visto che voglio essere più tranquilla ho prenotato una visita da un altro endocrinologo, anche per avere un parere diverso. Credo che non guasti».

La compagna di Lorenzo Riccardi ha voluto spiegare come: «questa disfunzione non sempre mi ha fatto stare bene. Quando ho avuto quel grande problema in cui il mio TSH era a 187, un valore mai visto prima, non vi nego che non sono stata bene sia fisicamente che psicologicamente».

E ha aggiunto: «Solo chi soffre sa che una disfunzione della tiroide si cala nella nostra vita con sintomi e modalità diverse. Può subentrare lo stress, la stanchezza cronica, l'ansia, la depressione. Cosa che mi è successa. Sì, mi svegliavo la mattina solamente per mia figlia, niente di più. Poi disturbi di sonno e alimentazione... Perché sì il mio fisico è cambiato. Poi piano piano sto capendo che ci si impara a convivere».

Con l'occasione la neo mamma ha voluto lanciare un messaggio a coloro che si sono trovati o si troveranno ad affrontare sfide di questo tipo: "Non dimentichiamoci di non perdere mai l’autostima in noi stesse, di non trascurarci e di circondarci sempre di persone che ci vogliono bene e ci amano".