Uomini e donne, cicogna in arrivo per Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi?

Fanno coppia fissa da oramai quattro anni Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi e non hanno mai negato la volontà di allargare la famiglia. Desiderio che secondo alcuni potrebbe essere diventato realtà. A lanciare l'indiscrezione è Deianira Marzano raggiunta da alcune segnalazione dei followers della coppia pronti a sostenere che l'ex corteggiatrice sia in dolce attesa.

Al momento nessuno dei due diretti interessati ha proferito parola sulla questione ma, a fronte di quanto dichiarato in passato, se fosse vero ne sarebbero alquanto felici.

Innamorati e soci in affari

Dopo una prima convivenza a Latina i due si sono trasferiti a Milano, anche se l'ex corteggiatrice preferirebbe tornare a vivere al mare. Oltre ad essere compagni di vita sono anche soci in affari, con una coppia di amici hanno infatti dato vita a Maison Clabe, una linea di abbigliamento molto gettonata e Savana Jewelry, altra linea di gioielli

In questo momento si trovano in Alto Adige per alcuni scatti in una struttura ricettiva e, guarda caso, tutte le foto in cui compare la Lady Cobra (così è stata ribattezzata Claudia Dionigi dai fans della coppia) il taglio dello scatto è solo sul viso... Vorranno preservare la loro big news quando i tempi saranno più maturi?