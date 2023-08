Uomini e donne, Alessandro Vicinanza festeggia i 40 a New York: il dolce messaggio di Ida

Per i 40 anni di lei (Ida Platano) avevano scelto Parigi come meta per i festeggiamenti, a pochi mesi dall'inizio della loro relazione. Ora i 40 sono arrivati anche per lui (Alessandro Vicinanza) e la cornice si è spostata a New York, dove la coppia è volata nelle scorse ore per festeggiare l'importante traguardo dell'imprenditore campano

L'ex cavaliere si è lasciato andare ad un lungo messaggio di ringraziamento sui social a quanti gli abbiano fatto arrivare un messaggio d'auguri e nel frattempo ha mostrato alcune immagini dal Cipriani Downtown di New York, location scelta per i festeggiamenti. Al suo fianco Ida Platano che si è voluta unire al coro di festeggiamenti sui social e ha lasciato un messaggio d'amore al suo lui: "E sono 40… Buon Compleanno! Tanti Auguri Mio i love You".

Nonostante le male lingue, la coppia sembra proseguire a gonfie vele e probabilmente sarà tra le protagoniste dell'inizio di stagione di Uomini e donne nel consueto momento armarcord con tutti i protagonisti delle passate edizioni che hanno portato avanti la loro storia d'amore a telecamere spente (anche se i riflettori sulla coppia non si sono mai spenti completamente).