Buon compleanno Gemma! Arriva un nuovo corteggiatore (ma non mancano le tensioni)

Gemma Galgani taglia il traguardo dei 71 e lo fa circondata dall'affetto dei compagni di avventura di Uomini e donne. Persino Tina, sua acerrima "nemica", per l'occasione smorza i toni e fa recapitare alla dama una torta con candeline personalizzate (a forma di mummia). Persino Gianni Sperti spende una parola di stima nei confronti Gemma dicendo che in molte farebbero la firma per arrivare così alla sua età.

Dalle parole d'affetto ai fasci di fiori che vengano recapitato in studio, il primo da parte di Maurizio G., new entry nel parterre maschile e prossima uscita di Gemma, il secondo da Maurizio "l'ex", colui il quale ha deciso di interrompere la frequentazione con la dama torinese.

Maurizio (l'ex) e Gemma si trovano nuovamente uno di fronte all'altra e questo è motivo per la festeggiata di tornare su un argomento per lei rimasto in sospeso: perchè Maurizio ha deciso di chiudere in fretta e furia? Cosa c'è dietro alla sua decisione? C'è un'altra donna? Maurizio continua a negare eppure Gemma fatica a credere alle sue parole.