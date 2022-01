Giulia De Lellis affitta un hotel: le foto del compleanno extralusso

Visto che il 15 gennaio (data del suo compleanno) era isolata nel suo appartamento di Milano a seguito della sua positività al Covid, una volta libera ha messo in atto una macchina organizzativa per festeggiare in ritardo i suoi 26 anni. Giulia De Lellis non bada a spese e sceglie come location il lussuosissimo St. Regis Rome.

L'influencer da 5 milioni di followers si è fatta riservare una sala e ha offerto a fidanzato, famiglia, amici e staff una cena esclusiva alla quale lei ha partecipato indossando abiti ed accessori da vera pin up. "Volevo regalare alle mie persone del cuore una serata leggera dopo questi ultimi anni", ha scritto sui social l'ex corteggiatrice di Uomini e donne mostrando i dettagli della festa.