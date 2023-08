Uomini e donne, l'atteso confronto tra Federico e Carola. Lei chiude i ponti: "Mi sentivo oppressa"

Sembrava essere finita di comune accordo la relazione tra Federico Nicotera e Carola Viola Carpanelli ma, stando a quanto emerso in studio durante le registrazioni delle prime puntate di Uomini e donne, i rapporti tra i due non sono poi così distesi e la decisione è nata da lei più. Come riportato da Lorenzo Pugnaloni, durante il confronto in studio tra i due ex innamorati si è fatta chiarezza sulla loro rottura avvenuta a soli due mesi dalla scelta.

L'ex tronista ha precisato come fosse in studio solo perchè lei (Carola) aveva accettato l'invito degli autori. Il fatto di rivederla non l'ha lasciato indifferente ma ha precisato: “Tu sei voluta venire qua. Gli autori hanno chiamato prima te e poi me, tu dovevi dire di no perché le cose nostre dovevamo tenercele per noi. Ma una volta che tu sei voluta venire per forza sono stato costretto a venire anche io a dire la mia”.

Il romano ha messo in discussione i sentimenti di Carola. Ha dichiarato che la proposta della convivenza è arrivata da lei poi però, non le andava bene nulla. A detta di Federico, Carola era più interessata all’hype e quando è sceso, ha iniziato a vedere i problemi. La storia si è conclusa per incompatibilità; lei stanca della gelosia ed oppressione di lui, una notte se n’è andata senza salutare nessuno e ha chiuso il rapporto. Una fine alla quale non sembra esserci margine di ripresa.

Carola ha raccontato di una settimana intera di litigi perchè lei ha dato il suo Instagram ad un ragazzo che aveva appena conosciuto. Lui ha riferito che mentre faceva le notti al lavoro lei andava a ballare ma ha fatto anche capire quanto sia ancora rapito dalla sua bellezza.

L'ex tronsta ha raccontato di aver provato in tutti i modi a riavvicinarsi a lei, senza però ottenere nulla da lei. Dopo l'addio i due si sono rivisti a Roma, come era emerso da qualche segnalazione, hanno trascorso la notte insieme ma poi lei se n'è tornata a casa.

Durante il confronto sembra che Maria De Filippi abbia prima tentato di far da paciere e poi abbia cercato di "proteggere" Carola dagli attacchi del pubblico.