Uomini e Donne "Quelli che resistono": tutte le coppie scoppiate negli ultimi 10 anni

Per essere un programma dove la mission è quella di trovare l'anima gemella, sono ben poche le coppie nate nel salottino Mediaset che sono poi durate nel tempo. Negli ultimi 10 anni, ovvero dal trono di Anna Munafò a quello di Nicole Santinelli, si contano soltanto dieci le coppie che hanno resistito al di fuore delle telecamere.

Nella stagione 2013/2014 sono quattro le coppie uscite dal programma. La prima, quella di Anna Munafò ed Emanuele Trimarchi ha avuto vita breve e una volta terminata i due non se le sono mandate a dire. Ben diverso l'epilodo del trono di Aldo Palmieri, uscito con Alessia Cammarota. Nonostante una piccola crisi a seguito di un tradimento di lui i due oggi sono più uniti che mai e da poco sono diventati genitori di Mattia, il loro terzo figlio.

Fine fulminea tra Tommaso Scala e Flavia Fiadone così come tra Luca Viganò e Luce Barucchi che dopo appena un mese si sono detti addio. Va invece a gonfie vele la coppia formata da Marco Fantini e Beatrice Valli, da poco marito e moglie e da poco genitori della terza figlia, Matilda Luce che arriva dopo Azzurra e Bianca, le sorelle minori di Alessandro, figlio nato dalla precedente relazione della Valli con Nicolas Bovi.

È finita in pochi mesi anche la relazione tra l'attore spagnolo Jonas Berami e Rama Lila Giustini, oggi mamma di un bimbo. Teresa CIlia e Salvatore sembravano invece durare, sono convolati a nozze dopo aver partecipato anche a Temptation Island ma di recente hanno annunciato la separazione.

Ha avuto vita breve anche la storia tra Amedeo Andreozzi e Alessia Messina. Dopo la scelta hanno preso parte a Temptation Island ma nonostante siano usciti insieme la coppia si è detta addio dopo un mese.

Nessun futuro nemmeno tra Valentina Dallari e Andrea Melchiorre, la loro storia finisce dopo pochi mesi. Sembrava invece avere futuro la coppia formata dall'italo-argentino Fabio Colloricchio e Nicole Mazzoccato ma dopo 4 anni hanno annunciato la rottura ed ora sono diventati entrambi genitori con partners diversi.

Fulminea anche la relazione tra Gianmarco Valenza e Laura Molina che dopo tre mesi dalla scelta si dicono addio, dura ancora meno la relazione tra Amedeo Barbato e Sofia Galazzo seguiti a ruota da Ludovica Valli e Fabio Ferrara che dopo il programma vengono inseriti nel cast di Temptation Island ma il loro amore dura un mese.

Stessa sorte tra Oscar Branzani e Eleonora Rocchini. Soci in amore e in affari, dopo 4 anni si dicono addio ed ora lei sta con l'ex fidanzato della cognata. Cosa mal digerita da Branzani e famiglia. Ha fatto sognare la coppia formata da Giulia De Lellis e Andrea Damante ma, nonostante i tira e molla, la romana decide di chiudere con il dj dopo la scoperta dei repentini tradimenti di lui.

Procede a gonfie vele la relazione tra Clarissa Marchese, miss Italia 2014, e Federico Gregucci. Sposati dal 2019 sono oggi genitori di due bimbi, Arya e Christian.

Dopo 5 anni e mezzo di relazione è finita anche la storia tra Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo (oggi fidanzata con un calciatore). Anche qui la scoperta dei tradimenti di lui ha portato alla fine del rapporto.

Finisce in malo modo anche la prima coppia gay, quella formata da Claudio Sona e Mario Serpa che sono detti addio dopo un anno e mezzo. Addio dopo tre anni anche tra Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani. Non decolla nemmeno la storia tra Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti. La coppia si separa dopo 10 mesi e l'ex tronista si avvicina a Federico Piccinato, corteggiatore che era arrivato fino al giorno della scelta e che la andò a cercare dopo aver saputo che si era lasciata. La coppia si separa dopo due anni.

Ben più breve la relazione tra Marco Cartasegna e Federica Benincà così come Luca Onestini e Soleil Sorge. Rompono la serie Rosa Perrotta Pietro Tartaglione che nonanste qualche momento di criticità stanno tuttora insieme e hanno due figli: Domenico, nato nel 2019, e Mario Achille, nato nel 2021.

Mattia Marciano e Vittoria Deganello si dicono addio dopo 10 mesi mentre arriva a soli tre mesi di relazione la coppia gay formata da Alex Migliorini e Alessandro D'Amico. Breve anche la relazione post scelta tra Paolo Crivellin e Angela Caloisi, Nicolò Brigante e Virginia Stablum, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, Mariano Catanzaro e Valentina Pivati per non parlare di Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni e tutte le bugie raccontate dalla tronista che in realtà proseguiva la relazione con il suo ex mentre era sul trono.

Durano nel tempo le coppie formate da Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione che da poco hanno annunciato l'arrivo del loro primo figlio e Teresa Langella e Andrea Dal Corso che nonostante il No alla scelta si sono ritrovati post programma e ora sono prossimi alle nozze.

Sono diventati genitori anche Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. Dopo l'arrivo di Maria Vittoria, l'ex tronista ha chiesto alla compagna di sposarlo.

Non è invece decollata la storia tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano, che dopo otto mesi si sono detti addio ma hanno trovato l'amore con altri partners. Il siciliano è da poco diventato padre di Alessio, avuto dalla compagna Anna mentre Irene Capuano è in dolce attesa del primo figlio con il compagno Cristian. A pochi mesi dalla scelta si dicono addio anche Iván González e Sonia Pattarino, così come Angela Nasti e Alessio Campoli mentre resistono Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, da poco diventati genitori della piccola Ginevra.

Finisce dopo un mese anche la relazione tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano così come tra Giulia Quattrociocche, oggi diventata mamma e Daniele Schiavon. Complessa la storia tra Veronica Burchielli e Alessandro Zarino, quando lui è sul trono le lo rifiuta al momento della scelta ma quando a lei viene proposto il trono va a cercare Alessandro e dopo questa esterna i due decidono di uscire insieme e iniziare una relazione al di fuori della trasmissione. La coppia si separa dopo cinque mesi.

Hanno vita breve Giulio Raselli e Giulia D'Urso così come Giovanna Abate e Sammy Hassan mentre Sara Shaimi e Sonny Di Meo dopo varie crisi e rotture decidono di sposarsi e a breve diventeranno genitori.

Non funziona invece la relazione tra Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo, oggi diventata mamma di Mia, figlia nata dalla relazione con il suo manager.

Fine al veleno tra la coppia formata da Jessica Antonini e Davide Lorusso dopo otto mesi di relazione. Non finisce bene nemmeno tra Davide Donadei e Chiara Rabbi così come traSophie Codegoni (che poi ha trovato l'amore al Grande Fratello) e Matteo Ranieri e Samantha Curcio ed Alessio Ceniccola. Durano poco anche Massimiliano Mollicon e Vanessa Spoto mentre prosegue da due anni la storia tra Giacomo Czerny e Martina Grado.

Fine a tempo record tra Matteo Fioravanti e Noemi Baratto. Dura qualche mese in più la coppia formata da Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim per non parlare di Matteo Ranieri (chiamato sul trono dopo l'esperienza da corteggiatore) e Valeria Cardone. Sembrava durare invece la relazione tra Roberta Giusti e Samuele Carniani ma anche loro sono freschi di rottura. Stesso epilogo per Luca Salatino e Soraia Ceruti che dopo l'esperienza al Grande Fratello di lui si separano e, a sorpresa scoppia anche la coppia formata da Veronica Rimondi e Matteo Farnea.

Epilogo flash anche per le coppie degli ultimi troni, ovvero Federico Nicotera e Carola Carpanelli, Luca Daffrè e Alessandra Somensi, Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini mentre resistono Lavinia Mauro ed Alessio Corvino, gli ultimi "sopravvissuti" della serie.