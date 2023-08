Estate "funesta" per le coppie di Uomini e donne: non mancano i colpi di scena

Amori che vanno, amori che vengono. In questa calda estate hanno destato sconcerto alcuni addii "senza preavviso" di coppie che fino a poco tempo prima sembravano essere solidissime. Una su tutte quella formata da Veronica Rimondi e Matteo Farnea. Coppia nata nel salottino di Uomini e donne sul finale della passata stagione quando Veronica Rimondi, tronista, era capitolata alla corte di altri tempi del veneziano Matteo Farnea.

Un finale tutt'altro che felice per l'ex tronista che con una stories su Instagram ha annunciato la rottura voluta (a suo dire) dal veneziano, per ragioni che non sono state motivate. Un fulmine a ciel sereno per i followers della coppia che dal tenore dei commenti apparsi sui social sembrano tenere le parti della tronista.

Non è un gran momento nemmeno per un'altra coppia "storica", ovvero quella formata da Roberta Ilaria Giusti e Samuele Carniani. L'assenza dai social della coppia ha portato l'ex corteggiatore ad intervenire spiegando pubblicamente che, come tutte le coppie, ci sono dei momenti di up e down e il loro è sicuramente un momento di down dal momento che lui se ne sta in vacanza nella riviera romagnola con gli amici e lei, dopo aver trascorso un po' di tempo in Sicilia con gli amici di sempre ora è "al paese" circondata dagli affetti. Riusciranno a superare la crisi?

Queste ultime due rotture fanno seguito a quella delle neo coppie nate nel salottino Mediaset, ovvero quella formata da Federico Nicotera e Carola Viola Carpanelli e ancora prima (a tempo record) tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini. Resistono invece Lavinia Mauro e Alessio Corvino che nonostante le malelingue si stanno vivendo un'estate di passione. Spaziando poi al Trono over, resistono anche Ida Platano e Alessandro Vicinanza, spesso al centro del gossip con ipotetiche voci di rottura, sempre smentite.