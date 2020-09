Uomini e donne, Costantino spiffera di aver fatto sesso con Iolanda. Lei lo gela: "Non me ne sono accorta"

Se nell'ultima puntata lei aveva dato una "chache" al laziale perché fortemente attratta da lui, al rientro in studio succede una vera e propria rivoluzione. Costantino, accusato di essere "freddo", rivela invece che tra lui e Iolanda non c'è stata solo una conoscenza telefonica. I due, a detta sua, quando si sono visti hanno anche consumato il rapporto, più volte.

Dichiarazioni che indignano la napoletana, preoccupata di aver così messo a repentaglio la sua reputazione, soprattutto per aver condiviso con l'Italia intera una cosa così intima. Non solo, difronte alle dichiarazioni di Costantino lei minimizza e dice: "Abbiamo fatto l'amore più di una volta? Strano perché non me sono accorta".

Davanti a queste dichiarazioni Costanti si chiama fuori dai giochi. Chiude la frequentazione e si apre a nuove conoscenze, tra cui un'altra dama del trono over: Sabrina. La napoletana, dal canto suo, esprime profondo disgusto e, rivolgendosi a Costantino dichiara: "Mi fai tanta tristezza".