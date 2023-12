Costantino Vitagliano e il messaggio dal letto di ospedale: "La felicità non la fanno soldi e fama"

Non migliorano le condizioni di salute di Costantino Vitagliano che da oramai due settimane si trova ricoverato in ospedale. Il "re" dei tronisti non ha ancora esplicitato il motivo che lo ha costretto al ricovero perchè, a detta sua, non è ancora chiara la diagnosi. Sui social aveva infatti parlato di accertamenti in corso e della difficoltà di arrivare alla definizione della patologia.

Nonostante si trovi allettato continua ad essere attivo sui social e l'ultimo reel condiviso fa riflettere.

Si tratta di un messaggio diretto ai "colleghi": "Auguro a tutti ai miei amici e nemici di realizzare tutti i loro sogni, di diventare ricchi e famosi, in modo tale che capiranno che quella non è la felicità".

Sembra una chiara allusione al fatto che prima dei fama e dei soldi sia fondamentale la salute, uno stato che ora manca a Costantino Vitagliano.

I fans non lo mollano, sono centinaiai infatti i messaggi di incoraggiamento e di pronta guarigione comparsi sui social. A casa, ad aspettarlo c'è la piccola Ayla, nata dalla relazione (poi finita) con Elisa Mariani.