Uomini e donne, nozze in vista per Giorgia Lucini? La cresima a 30 anni preludio di fiori d'arancio

Una rottura (flash) a fine 2021 aveva messo in allarme i fans della coppia formata dall'ex tronista Giorgia Lucini e dal fidanzato Federico Loschi. Una relazione nata nel 2016 e che ha portato alla nascita di due creature, Riccardo e Tommaso. Una famiglia molto social, che spesso condivide la quotidianità attraverso post e stories di real life, fatta di momenti belli ma anche di difficoltà.

Superata la crisi i due sono però tornati a mostrarsi complici e innamorati e, proprio nelle scorse ore, hanno condiviso un momento che potrebbe essere preludio di qualcosa di ben più grande ed importante. Giorgia Lucini ha infatti ricevuto la cresima, a 30 anni. A meno di un percorso religioso in età matura, di cui i più sono all'oscuro, questa scelta potrebbe essere dettata dal fatto che Giorgia Lucini e Federico Loschi sono prossimi alle nozze e che, per sposarsi in chiesa, mancava giusto quel tassello che ha portato l'ex tronista a cresimarsi.

I fans più attenti, sotto ai post del momento, hanno infatti scritto: "Cacciate la data" oppure "Pronta per sposarti ora", affermazioni alle quali Giorgia Lucini ha risposto: "Chiedetelo a Federico Loschi", per cui...qualcosa potrebbe bollire in pentola, come si suol dire in questi casi.