Uomini e donne, Elga Enardu e Diego Daddi distrutti dal dolore dopo la rottura

Lei (Elga Enardu) ci mette la faccia e si mostra in lacrime, lui (Diego Daddi) condivide stories su Ig dove parla del dolore che sta vivendo. Cosa sta accadendo alla coppia?

Sono trascorsi alcuni giorni da quando l'ex tronista ha dato notizia della crisi in corso con il marito e della conseguente decisione di tornare a casa di mamma e papà. Sembra che la rottura non sia dovuta ad una mancanza di sentimenti bensì ad altri problemi, non esplicitati, che hanno portato Elga Enardu a lasciare il tetto coniugale.

Difficile fare ipotesi. La sorella gemella di Elga, Serena Enardu, fin dai primi istanti ha invitato i followers a non spingersi oltre, a non chiedere cosa sia accaduto ma essendo questa una situazione condivisa sui social, i fans della coppia sembrano vivere il dolore insieme ai propri beniamini.

È tutto un bluff? È reale? Trovare delle risposte non è così scontato anche se c'è chi spera che si tratti di una crisi passeggera e i due tornino presto a viversi come coppia.