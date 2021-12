Uomini e donne: Francesca e Eugenio, la crisi è confermata. Le parole di lei

"Teatrini non ne ho mai fatti e mai ne farò: sono affari nostri". Poche parole ma decise quelle diffuse sui social da Francesca Del Taglia dopo l'uscita di alcune notizie legate alla presunta (ma oramai confermata) crisi con il compagno Eugenio Colombo.

"Vi avevo già detto che non era un bel momento...un minino di dignità - ha aggiunto l'ex corteggiatrice - Noi abbiamo due figli...evitiamo ste cose...sono momenti che tutte le persone hanno, soprattutto dopo tanti anni insieme".

La loro storia è iniziata nel dating show Mediaset Uomini e donne, Francesca fu la scelta di Eugenio e nonostante all'inizio in pochi credevano in questo rapporto i due portano avanti la loro relazione da ben otto anni. Hanno lasciato la tv, si dividono tra lavoro e famiglia e questo momento di empasse sembra non essere legato a terze persone, bensì ad un momento di down della coppia, s sè.