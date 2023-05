Uomini e donne, aria di crisi tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani? Le voci si fanno insistenti

Cosa sta succedendo ad una delle coppie più amate del Trono over? I followers si interrogano ma le risposte non arrivano. Lei, nel suo percorso all'interno del programma Mediaset, si è contraddistinta per eleganza e fascino tanto da riuscire a "rubare" una fetta di pubblico alla veterana Gemma Galgani. Lui, una volta conquistata la sua dama non ha perso tempo: le ha chiesto di uscire dallo studio per viversi nella quotidianità e pochi mesi più tardi l'ha chiesta in moglie.

I due si sono sposati a maggio dello scorso anno e poco più tardi si sono trasferiti a Dubai. La dama ha postato molti scatti della loro nuova vita negli Emirati Arabi, questo almeno sino a gennaio, poi il vuoto. Anche l'ex cavaliere latita dai social da diversi mesi e gli ultimi post sono proprio dedicati alla compagna.

I followers più attenti hanno notato che i due non si seguono più su Instagram, presagio di una crisi di coppia? Al momento nessuna risposta.