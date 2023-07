Uomini e donne, Lavinia e Alessio in crisi? La replica della coppia

È bastata una stories in solitaria di lui in discoteca per infiammare il gossip. Cosa sta succedendo tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino? La risposta è arrivata a mezzo social, direttamente dai due diretti interessati: "Noi siamo felici, cià".

Nessuna crisi in corso quindi, semplicemente un'uscita senza fidanzata che ai tempi del trono avrebbe fatto scattare una serie di segnalazioni ma oggi, l'ex tronista sembra fidarsi ciecamente del suo compagno.

I due sono reduci da una vacanza ad Ibiza, la prima della coppia, e tutto sembrava tranne che non ci fosse feeling tra i due.

Dell'infausta ultima edizione di Uomini e donne, sono gli unici a resistere dopo la fine lampo della storia tra Nicole e Carlo e quella a sorpresa tra Federico e Carola (anche se si vocifera ad un ritorno di coppia).