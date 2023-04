Uomini e donne, crisi tra Luca e Soraia: se fosse tutto un bluff?

Passano i giorni e la coppia nata da Uomini e donne continua a latitare dai social. Luca Salatino, reduce dall'esperienza al Gf Vip continua a mostrarsi in compagnia di amici e compagni di avventura ma della fidanzata, Soraia, di cui tanto lamentava la mancanza all'interno della casa più spiata d'Italia, nessuna traccia.

Sembrava in corso una vera e propria tormenta d'amore, anche se non si capisce il motivo dal momento che tutto sembrava andare a gonfie vele tanto che l'ex tronista si era trasferito in pianta stabile a Como, lasciando la sua Roma.

Se i due diretti interessati non hanno proferito parola sulla loro situazione sentimentale, il mondo del web ipotizza che dietro a questa presunta crisi ci sia un piano studiato a tavolino in quanto i due sarebbero già stati precettati per prendere parte a Temptation Island. Se così fosse si tratterebbe di un grandissimo bluff.