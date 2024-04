Uomini e donne, crisi in corso tra Roberta di Padua e Alessandro Vicinanza?

L'ultima uscita pubblica di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza risale all'ospitata nel salottino di Verissimo, a metà febbraio, subito dopo l'uscita da Uomini e donne, poi qualche stories sui social ma da qualche giorno i sembrano latitare dal mostrarsi in coppia.

Il campanello d'allarme, di una possibile crisi in corso è arrivato dopo una stories pubblicata sui social dall'ex dama il cui contenuto sembra essere un chiaro riferimento alla sua relazione: «Non puoi commettere lo stesso errore due volte. La seconda volta che lo fai non è più un errore, è una scelta». Roberta in effetti aveva avuto un trascorso con Alessandro, prima della relazione con Ida Platano e poi, a seguito del ritorno nel parterre del Trono Over di Vicinanza come cavaliere che non sembrava avere intenzione di precludersi la conoscenza di altre dame, in particolar modo di Cristina.

A ciò si aggiunge il fatto che sul web circola la voce di un possibile ritorno a Uomini e donne di Alessandro Vicinanza. Sarà una crisi passeggera o davvero la coppia è arrivata ai titoli di coda?