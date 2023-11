Uomini e donne, Cristian va a riprendersi Valentina e Virginia gli da il due di picche

"Da questo momento in poi cercerò di dare più peso a quello che faccio, di usare la testa", questa la promessa di Cristian alle sue corteggiatrici che suona però come una promessa da boyscout dato il caos generato dall'inizio del suo trono. Il romano si trova ancora una volta a rincorrere una delle sue corteggiatrici che, a margine di puntata, avevano annunciato l'abbandono. Questa volta tocca a Valentina.

Il tronista si fa trovare sotto casa della ragazza e le chiede di poter parlare in seguito alla sua decisione di abbandonare il programma. I due anno un confronto chiarificatore e la giovane decide di tornare sui suoi passi. L'atteggiamento del tronista mette in subbuglio le altre corteggiatrici, in particolare Virginia che lo accusa di comportarsi allo stesso modo con tutte e quando Maria le chiede con chi voglia ballare, il tronista invita Virginia ma lei si rifiuta.

Il romano si trova dunque nuovamente a fare i conti con le prese di posizione delle sue corteggiatrici, senza contare Valeria che dal parterre palesa il suo disappunto.