Uomini e donne, Cristian conosce Virginia ma (ancora) "rosica" per Beatriz

Esterna molto complice tra Cristian e Virginia. La giovane corteggiatrice va a "prelevare" il tronista sul posto di lavoro e si innescano subito delle dinamiche. Cristian apprezza molto la presenza della ragazza (la quale rivela di essersi sentita osservata in studio) ma subito si sincera che non abbia interesse di conoscere anche Brando.

Al rientro in studio si gioca un po' sull'esclusività del rapporto e Maria De Filippi chiede al tronista se soffra la presenza di Brando. Il romano sottolinea il fatto che è molto competitivo e già con Beatriz non aveva vissuto bene il fatto che fosse uscita anche con Brando dichiarandosi poi indecisa su chi continuare a frequentare.

Inevitabile l'intervento di Beatriz che puntualizza quando accaduto ma il romano la blocca sul nascere mostrando un certo nervosismo. Secondo Cristian la corteggiatrice ha un po' giocato in quanto ritiene impossibile che dopo due esterne non avesse le idee chiare su quale tronista le interessasse di più. Nasce quindi un battibecco in studio nel quale sin infila anche Brando e tra i due "colleghi" si creano dei momenti di tensione.