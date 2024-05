Uomini e donne, Cristiano abbandona il suo "harem": ora ha occhi solo per Asmaa

Sta facendo molto discutere la frequentazione da poco iniziata tra Cristiano e Asmaa, protagonisti del Trono over. Dopo aver chuso con Giulia, il cavaliere ha iniziato a interagire con Asmaa e la cosa sembra proseguire al punto tale che Gianni Sperti li ha invitati a lasciare lo studio.

Il comportamento di Cristiano però sembra un po' artefatto e anche quello di Asmaa ha fatto sorgere qualche dubbio, soprattutto dopo la reazione forte avuta dalla dama: "Sembravo una che non gli piace niente - ha dichiarato a centro studio - ma era perchè fino adesso non era scesa nessuna persona che ha toccato quello che ha toccato Cristiano".

Lui che fino al momento prima era solito travolgere di belle parole le sue dame e poi abbandonarle su due piedi, ora pare non avere occhi che per Asmaa. "Se durate fino a settimana prossima è un miracolo", ha dichiarato Tina attacando poi la dama: "La tua sicurezza che questa cosa vada in porto e nell’andare contro Giulia poi… sei proprio prepotente".

Stantdo alle anticipazioni delle ultime registrazioni però, i due chiuderenno la stagione di Uomini e donne, uscnedo come coppia.