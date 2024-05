Uomini e donne, Cristiano e il suo "harem": il commento piccato di Maria De Filippi

Ha una frequentazione con Giulia, va allo stadio con Serena ma messaggia con Jessica. Cristiano Lo Zupone, noto per lo slancio facile (vedi quanto è accaduto con Jasna), sembra essersi creato una sorta di harem collezionando numeri ed appuntamenti con le varie dame del parterre.

Il problema è che con ognuna di loro il cavaliere parte spedito ma poi, a lungo andare, perde l'entusiamo. Così è successo con Giulia che lo accusa di giocare con i sentimenti soprattutto quando viene a sapere che il cavaliere è uscito anche con Serena, e che tra loro c'è stato un bacio ma, nel frattempo, si sente anche con la giovane Jessica.

Maria De Filippi gli chiede quindi se abbia un interesse nei confronti di Jessica e lui risponde di Sì. Parole che portano Giulia a inalberarsi dal momento che lei è arrivata a Uomini e donne per conoscere solo lui e sembrava ricambiata e quando arriva ad accusarla di non darsi da fare, arrivano il commento piccato di Maria De Filippi: "Tu dici a lei che non si dà da fare mentre tu vai allo stadio con Serena e nel frattempo messaggi con Jessica", parole che innescano l'applauso collettivo.