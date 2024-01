Uomini e donne, Cristina e Alessandro: il dibattito si sposta sui social

“Il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni regina sul suo trono, ogni pagliaccio nel proprio circo”. Poche parole ma incisive, pubblicate sui social da Cristina Tenuta, portano a pensare che la dama abbia il dente avvelenato per il comportamento assunto da Alessandro Vicinanza che prima sembrava non aver occhi che per lei e poi ha fatto retromarcia.

Quanto visto in studio nelle scorse ore, con la dama pronta a dare l'esclusiva al salernitano e lui che si ritrae a riccio, ha (forse) portato Cristina a rivalutare quel cavaliere che le aveva fatto un corteggiamento serrato per poi lasciarla da sola a centro studio.

Pochi minuti dopo, il cavaliere sembra aver risposto alla dama attraverso i social condividendo un post che riporta la frase: “Nella vita non c’è tasto reset ma ogni alba ci offre la possibilità di un nuovo inizio”. Avrà voluto mettere un punto al passato?

La sensazione è che Cristina si senta un po' sedotta e abbandonata mentre Alessandro continua a ribadire il fatto che la dama le piace ma non si sente pronto a "chiudersi" in una storia, o forse dopo la conquista ha puntato qualcun'altra.