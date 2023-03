Uomini e donne, Gemma "non è la vittima": stoccata dell'ex gieffina sulla querelle con Silvio

Se spesso appare come vittima della situazione perchè "bistrattata" dagli uomini con i quasi si approccia, questa volta Gemma sembra aver "cambiato pelle", o semplicemente si è stancata di uscirne come vittima, e quando c'è stata occasione, il punto sulla relazione con Silvio non l'ha messo lei ma gli ha riservato una stoccata finale che ha lasciato tutti interdetti.

L'aver fatto intendere come Silvio sia solito ad approcciarsi a chat a sfondo sessuale ha fatto apparire il piemontese come un uomo interessato solo ad un rapporto fisico ha permesso a Gemma di uscire "pulita" dalla vicenda quasi fortunata ad aver chiuso con un uomo, a detta sua, viscido e volgare.

Ma c'è un rovescio della medaglia che è stato colto anche da una telespettatrice che per qualche tempo ha seduto sul trono di Uomini e donne ovvero Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del Grande fratello, quando i concorrenti non era volti noti. L'ex bagnina del lago di Iseo ha speso un tweet per dire che se davvero Gemma aveva delle remore nei confronti di Silvio poteva fare a meno di andare a casa sua.

Il tweet ha raccolto migliaia visualizzazioni e tra i vari commenti si legge: "Allunga il brodo fin quando le fa comodo, appena le si ritorce contro trova difetti e molto altro!", "L'altro ieri ci è rimasta male perché lui ha chiuso, oggi lo accusa di volgarità...questa donna è un circo!", "Ormai la storia è sempre quella. Forse farebbe meglio a cercare un gigolò (una "notte" e via) perchè ormai è diventata davvero patetica". Forse anche il pubblico ha cambiato approccio nei confronti di Gemma...