Uomini e donne, chi è il nuovo tronista Daniele: da scugnizzo a modello

Ha 33 anni, è nato e cresciuto a Napoli e lavora nel settore della moda. Daniele è il nuovo tronista di Uomini e donne.

Famiglia

È nato e cresciuto in una famiglia umile e come ha raccontato nel video di presentazione, i genitori: "hanno sempre pagato l'affitto e io volevo comprargli una casa, era un mio obiettivo. Ci sono riuscito. Hanno sempre fatto tanti sacrifici, devo tutto a loro". Da ragazzo era uno scugnizzo e come ha raccontato lui stesso, ne ha: "combinate di tutti i colori. Ho rischiato di prendere strade sbagliate, poi ne ho scelto una difficile, quella di lasciare Napoli".

Lavoro

Una volta lasciato Napoli si è trasferito New York per lavorare nel campo della moda e lì è rimasto per sei anni.

Affetti

Ha un cane di nome Diego, "in onore di Maradona". A Uomini e Donne cerca l'amore: "All'apparenza risulto come un duro e arrabbiato - ha spiegato - ma le persone che guarderanno dentro di me troveranno dolcezza, profondità e sensibilità. Non ho mezze misure, se una ragazza non mi piace lo capirà. Ora il mondo va troppo veloce con i social, vorrei condividere cose importanti con qualcuno e non su Instagram. Sono single da tanto tempo, mi piacerebbe innamorarmi".