Uomini e donne, Daniele sceglie Gaia: "Mi dispiace ma tu sei la mia scelta"

Con lei ha iniziato e con lei ha finito. Come era trapelato dalle anticipazioni, Daniele Paudice ha finito il suo percorso a Uomini e donne al fianco di Gaia Gigli, la corteggiatrice milanese già mamma di un bimbo di 4 anni. Il loro destino sembrava essere già scritto, fin dall'inizio c'è stata grande intesa poi l'arrivo di Marika, ha cambiato un po' le dinamiche ma alla fine, quelle sensazioni vissute alla prima uscita sono state quelle che lo hanno poi portato alla scelta.

Prima di arrivare al fatidico momento delle sedie rosse a centro studio il tronista ha voluto trascorrere del tempo con entrambe le sue corteggiatrici in villa. Momenti preziosi che hanno portato il napoletano ad aprirsi.

"Dal primo momento che siamo usciti in esterna ho capito di potermi fidare di te - ha dichiarato il napoletano leggendo alcuni passaggi di una lettera che ha voluto scrivere sia a Gaia che a Marika - grazie per avermi fatto vivere delle emozioni forti, comunque vada ti porterò sempre con me".

Un momento molto emozionante è stato quando Gaia ha consegnato al tronista un disegno di suo figlio che rappresentava mamma e Daniele.

A supportare il tronista in questo ultimo "atto" anche Ida Platano provata dall'ultimo faccia a faccia con Mario Cusitore.