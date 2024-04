Uomini e donne, corteggiatrici in rivolta contro Daniele: "Io non sto qui a fare la bella statuina"

"Quanto vale la tua parola?". Valery apre la discussione in studio e mette in dubbio le parole del tronista Daniele. Proprio lei, che alla prima puntata era stata bacchettata dal tronista per aver preferito mangiare le patatine piuttosto che farsi conoscere. Tutto nasce dalla puntata precedente quando il tronista aveva detto a Valery che l'avrebbe portata in esterna, parole poi disattese dal momento che Daniele ha preferito passare del tempo con Marika.

"Io valuto, non sto qui a guardare tu che esci con altre, non sto qui a fare la bella statuina, io non mi presento più". Pronta la risposta del tronista: "Fino a ieri non dicevi una parola, ora ti sei svegliata..."

Dopo aver visto quanto accaduto in esterna, con Marika che invita il tronista ad aprirsi, Gaia, corteggiatrice che più di tutte è uscita con Daniele, sottolinea come al campano piaccia più Marika. Daniele smentisce la sensazione di Gaia sottolineando che si tratta di percorsi diversi. La discussione si infiamma con Valery che decide di lasciare lo studio, Daniele invita la ragazza a rimanere seduta perchè non ha "voglia di inseguirla" ma Valery non sente ragioni e se ne va.