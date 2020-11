Uomini e donne, Davide gelato dalla produzione: stop ai baci

Nelle ultime puntate il tronista pugliese era stato protagonista di effusioni passionali con le sue corteggiatrici, ora Maria De Filippi e gli autori hanno deciso di porre fine a tutto questo in relazione alla situazione Covid in Italia: "Non date un bell'esempio" ha sottolineato la padrona di casa

Il bacio tra Davide e Chiara non è stato certo apprezzato da Beatrice che dopo la puntata ha raggiunto il tronista in camerino: "Il bacio me l’aspettavo - ha dichiarato la corteggiatrice - ma non dopo due ore". Affermazioni che strappano un sorriso a Donadei che spinge la romagnola a proseguire nel suo percorso e avanza degli apprezzamenti sulla sua mise.

Parole che portano Chiara a metterlo in discussione: "Io non ti capisco". Ma la De Filippi blocca ogni confronto tra i due perchè preferisce mandare in onda anche l'esterna tra Davide e Rossana. Lei lo raggiunge all’hotel e gli porta il sushi. I due parlano del più e del meno e poi lei gli regala una maglietta con la scritta:"moglie e buoi dei paesi tuoi" proprio a sottolineare come lei potrebbe essere una buona scelta in quanto pugliese come lui e...tra i due scatta il bacio.

Beatrice non ha parole: "Abbiamo il rappresentante del dentifricio" sottolinea la corteggiatrice. Ad intervenire è però Maria De Filippi la quale mette in allerta il tronista: "Fino ad oggi vi abbiamo lasciato fare, vi siete presi la responsabilità dei vostri baci ma da oggi in poi ci sarà una stretta in relazione alla situazione Covid: niente più baci in esterna".

Gianluca sorride dicendo: "Meno male le ho già baciate" e si dice pronto a conoscere altre ragazze che hanno chiesto di poterlo conoscere.