Uomini e donne, Davide gela Beatrice: "Sono vicino ad una scelta, ma..."

Il tronista Donadei continua ad essere in grande difficoltà. Il percorso fatto con le due corteggiatrici è molto intenso ma al tempo stesso non c'è qualcosa che lo porti ad escludere una delle due

"Lei a me piace tanto, sono vicino ad una scelta ma...", Davide Donadei continua ad essere molto combattuto. Dopo un'esterna molto intensa con Beatrice spiega a Maria De Filippi di avere ancora delle "resistenze" che gli impediscono di dire che la corteggiatrice romagnola è la sua scelta. Resistenze che partono dal fatto che il percorso con Chiara è altrettanto importante e ricco di emozioni.

Parole che pesano come un macigno per Beatrice che sbotta: "Non voglio essere la tua comfort zone. Se tu mi tieni perchè sei sicuro al 100% di me e dall'altra parte no. Non farlo".

Sulla questione interviene con Chiara: "Se tu hai bisogno di una certezza, io te la posso anche dare ma della tua bocca sento uscire delle parole importanti nei confronti di Beatrice".

Ciò nonostante Donadei non si sbilancia e continua nel suo limbo.