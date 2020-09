Uomini e donne: la 19enne Selene mette in 'crisi' Davide e Beatrice

Cresce il rapporto tra il tronista Davide Donadei e la giovane Beatrice Buonocore, nonostante tra i due si insuinui Selene, cameriera 19enne della provincia di Macerata, la quale si è detta interessa al salentino, non disdegnando però le attenzioni altrui, tipo quella dichiarata di Sirius.

Dopo le esternazioni di Donadei, che si è detto pronto a baciare Beatrice, il tronista sceglie di portare in esterna Selene e la cosa non viene accolta di buon grado dalla giovane corteggiatrice romagnola che fa presente il suo disappunto attraverso una serie di messaggi. Sms nei quali Beatrice passa dall'essere arrabbiata per la scelta di Davide di portare in esterna una ragazza così poco decisa e protagonista di vari teatrini in studio, a mostrarsi molto coinvolta dal tronista.

Questa tipologia di reazioni porta Davide a sostenere che forse lei lo fa solo per il contesto e, quando tutto questo viene riportato a Beatrice, lei va su tutte le furie. I due hanno comunque modo di vedersi in esterna ma anche qui le cose non vanno meglio in quanto la romagnola lascia più spazio alla rabbia che alla conoscenza.

Al rientro in studio Beatrice si mostra molto in difficoltà e iniziano un serie di attacchi tra lei e Selene, che mette in dubbio la sua fragilità. Davide, nonostante i dubbi, si dimostra preso dalla romagnola che invita a ballare per stemperare la situazione.