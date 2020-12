Uomini e donne, Davide si commuove e si consola tra le braccia di Beatrice (VIDEO)

Il tronista porta in esterna la giovane romagnola e si apre a parlare della famiglia fino alle lacrime. Che sia vicino ad una scelta?

È un'esterna di grande pathos quella vissuta tra Davide e Beatrice. Il tronista apre il suo cuore alla giovane romagnola e le mostra una foto di quand'era bimbo. Uno scatto che immortala lui, la madre e il fratello, le persone che in questo momento gli mancano di più. Beatrice non fa altro che regalargli un abbraccio e dirgli che non è solo e il giovane si commuove.

Un'esterna molto "minimal" dal punto di vista degli effetti speciali ma che mette a nudo il tronista: "Non vedevo lei da quasi un mese e ne avevo bisogno". La ragazza si mostra ovviamente felice di aver vissuto questo momento così intenso con lui e a fatica trova le parole per descriverlo. Sarà lei la scelta? Solo il tempo lo dirà.